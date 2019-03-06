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Чемпионат мира по биатлону 2019: календарь и результаты всех гонок

Чемпионат мира стартует 7 марта

среда, 6 марта 2019, 14:48
Чемпионат мира стартует 7 марта Фото: biathlonworld.com

С 7 по 17 марта в шведском Остерсунде пройдет чемпионат мира-2019 по биатлону.

За десять дней будут разыграны медали в 12-ти гонках - восьми личных и четырех эстафетах.

Сборная Украины представлена в Остерсунде следующими спортсменами:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Виталий Труш

Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Журавок.

Чемпионат стартует смешанной эстафетой, которая пройдет 7 марта.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ

Остерсунд, Швеция

Четверг, 7 марта

17:30 Смешанная эстафета

Пятница, 8 марта

17:15 Спринт 7.5 км, Женщины

Суббота, 9 марта

17:30 Спринт 10 км, Мужчины

Воскресенье, 10 марта

14:45 Гонка преследования 10 км, Женщины

17:30 Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

Вторник, 12 марта

16:30 Индивидуальная гонка 15 км, Женщины

Среда, 13 марта

17:10 Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины

Четверг, 14 марта

17:10 Одиночная смешанная эстафета

Суббота, 16 марта

14:15 Эстафета 4х6 км, Женщины

17:30 Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

Воскресенье, 17 марта

14:15 Масс-старт 12.5 км, Женщины

18:00 Масс-старт 15 км, Мужчины

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