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Непобедимый украинский боксер проведет бой за чемпионский титул

пятница, 08 марта 2019, 16:15

Украинский боксер Владислав Сиренко (10-0, 9 КО) проведет бой за титул интернационального чемпиона Германии с представителем Аргентины Леандро Даниэлем Робутти (6-3, 4 КО).

Поединок состоится в немецком городе Карлсруэ 27 апреля.

В данный момент 24-летний Сиренко является интерконтинентальным чемпионом по версии WBF в тяжелом весе. Этот титул он завоевал в прошлом году в бою с конголезцем Найфа Дидье. В последний раз Сиренко выходил в ринг в 2018 году в бою с бразильцем Насименто, которого он нокаутировал в 3-м раунде.

Также в этот же день свой бой проведет еще один украинский боксер - Александр Захожий (10-0, 8 КО).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Владимира Кличко хотят заманить в ринг деньгами.

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