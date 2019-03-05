Владимира Кличко хотят заманить в ринг деньгами: озвучена фантастическая сумма

Cтриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко фантастическую сумму за возможное возвращение в ринг.

Об этом сообщает сайт Sport Arena.

За возвращение на ринг и три боя Кличко предлагают 40 миллионов долларов (около 1 миллиарда гривен).

Чтобы заработать эти деньги, Кличко-младший должен сперва провести бой в Германии против соперника из топ-10 мирового рейтинга, а затем в Лондоне встретиться с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Кроме гарантированного гонорара, украинский экс-чемпион также получит процент от доходов за телеправа во втором и третьем боях.

При этом в предложенном Кличко контракте есть пункт, согласно которому обязательным условием для проведения следующего боя является победа в предыдущем поединке.

Согласно предложению DAZN все три боя Кличко может провести уже в 2019 году - в мае, сентябре и декабре.

Напомним, как сообщал "Апостроф", Владимир Кличко опровергал свое возможное возвращение.