Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского спринта

В шведском Остерсунде продолжается чемпионат мира по биатлону-2019. 9 марта состоится мужская спринтерская гонка в Остерсунде.
На "Апострофе" пройдет онлайн видеотрансляция мужской спринтерской гонки в Остерсунде.
Гонка начнется в 17.30.
Плеер с трансляцией будет доступен в новости за несколько минут до начала гонки.
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Напомним, что чемпионат мира пройдет с 7 по 17 марта. Всего в Швеции разыграют двенадцать комплектов медалей.
Ранее "Апостроф" публиковал результаты и видео смешанной эстафеты в Остерсунде.