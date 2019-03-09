Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского спринта

В шведском Остерсунде продолжается чемпионат мира по биатлону-2019. 9 марта состоится мужская спринтерская гонка в Остерсунде.

На "Апострофе" пройдет онлайн видеотрансляция мужской спринтерской гонки в Остерсунде.

Гонка начнется в 17.30.

Плеер с трансляцией будет доступен в новости за несколько минут до начала гонки.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2019: КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ГОНОК

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 7 по 17 марта. Всего в Швеции разыграют двенадцать комплектов медалей.

Ранее "Апостроф" публиковал результаты и видео смешанной эстафеты в Остерсунде.