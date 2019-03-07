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Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция смешанной эстафеты

четверг, 07 марта 2019, 01:30

7 марта в шведском Остерсунде пройдет первая гонка чемпионата мира по биатлону-2019. Программу соревнований откроет смешанная эстафета.

На "Апострофе" пройдет онлайн видео трансляция смешанной эстафеты в Остерсунде.

Гонка начнется в 17.30.

Плеер с трансляцией будет доступен здесь за полчаса до старта гонки.

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Первой за сборную Украины в эстафете побежит Анастасия Меркушина, на втором этапе подхватит эстафету Вита Семеренко, третьим звеном в команде выступит Артем Прима, а завершит гонку Дмитрий Пидручный.

Напомним, что мировое первенство будет проходить с 7 по 17 марта. Всего в Швеции разыграют двенадцать комплектов медалей.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины огласила состав на чемпионат мира по биатлону.

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