Не хватило 0,3 секунды: украинский биатлонист едва не сотворил сенсацию на чемпионате мира

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный остановился в шаге от медали в спринтерской гонке чемпионата мира по биатлону, который проходит в Остерсунде. Украинец завершил гонку на четвертом месте.

Пидручный прошел оба огневых рубежа без промахов, а до бронзовой медали, которая досталась французу Кантену Фийону-Майе, украинцу не хватило лишь 0,3 секунды. Отставание Пидручного от победителя гонки составило 16,8 секунды.

Победу в спринте отпраздновал норвежец Йоханнес Бе, который стал четырехкратным чемпионом мира. Серебряную медаль выиграл россиянин Александр Логинов.

Что касается других украинцев, то Руслан Ткаленко финишировал 41-м, Артем Тищенко – 81-м, а Виталий Труш – 94-м.

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