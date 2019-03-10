Это невероятно: сеть в восторге от исторической победы украинца на чемпионате мира по биатлону

В сети бурно отреагировали на победу украинского биатлониста Дмитрия Пидручного в гонке преследования чемпионата мира по биатлону-2019, который проходит в шведском Остерсунде.

Пидручный завоевал первую в истории мужской сборной Украины по биатлону золотую медаль на чемпионатах мира и четвертую всего (ранее было только три "бронзы").

С победой Пидручного поздравил в том числе президент Украины Петр Порошенко.

"Наш Пидручный чемпион мира. Красава, браво", "Как это вообще возможно?", "Это просто невероятно! Не получал такого удовольствия от просмотра биатлона со времен Магдалены Нойер!", "Как же отрадно, что лучшую форму в жизни он набрал именно на чемпионате мира. И смог не дрогнуть после двух промахов на первой стрельбе, оттарабанив как робот 15 выстрелов точно в цель. Этим он точно заслужил золото", "Теперь мужские гонки можно смотреть, болея за украинцев". - комментируют успех украинца в сети.

Ранее "Апостроф" также опубликовал видео победы Пидручного на чемпионате мира.