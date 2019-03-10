Украинец сенсационно выиграл "золото" чемпионата мира по биатлону

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выиграл золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира-2019, который проходит в шведском Остерсунде.

В заезде представитель Украины показал результат 31 минуту и 54,1 секунды. Его победа стала главной сенсацией чемпионата мира.

Украинец стартовал с четвертой позиции в 17 секундах от лидера. На огневых рубежах Пидручный допустил два промаха.

Вторым к финишу пришел лидер Кубка мира Йоханнес Бе. На его счету пять промахов, три из которых – на последней стойке. Он проиграл Пидручному 8,3 секунды.

Бронзовую медаль чемпионата мира завоевал француз Кентен Фийон-Майе. Представитель Франции трижды ошибся при стрельбе и проиграл украинцу 17,7 секунды.

Ранее "Апостроф" публиковал результаты и видео женской гонки преследования.