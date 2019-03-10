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Появилось видео невероятной победы украинского биатлониста на чемпионате мира

воскресенье, 10 марта 2019, 19:46

Появилось видео сенсационной победы украинского биатлониста Дмитрия Пидручного в гонке преследования чемпионата мира-2019, который проходит в шведском Остерсунде.

Пидручный стартовал в гонке четвертым, но сумел отыграть почти 17 секунд отставания от норвежца Йоханнеса Бе, который уходил на дистанцию первым.

Для Украины эта медаль стала первой на чемпионате мира в Остерсунде, а для Пидручного - первой в карьере на мировых первенствах.

После гонки украинец отметил, что сейчас находится в лучшей форме в карьере.

"Я пока не осознал, что это победа, и как она может изменить мою жизнь и в целом биатлон в нашей стране. Наверное, сейчас моя лучшая форма в карьере. На трассе могу бороться за всеми лидерами, чувствую себя очень хорошо", - сказал Пидручный.

Ранее "Апостроф" также сообщал о результатах женской гонки преследования на ЧМ-2019.

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