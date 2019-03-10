Известный российский боксер защитил чемпионский титул: опубликовано видео

Российский боксер Дмитрий Бивол (16-0, 11 KO), выступающий в полутяжелом весе, защитил чемпионский пояс в бою с американцем Джо Смитом-младшим (24-3, 20 КО). Поединок состоялся в рамках вечера бокса в итальянской Вероне.

Бой продлился все 12 раундов, но россиянин добыл победу единогласным решение судей: 118-110 и дважды 119-109.

Таким образом, Бивол в пятый раз в своей карьере защитил титул чемпиона мира по версии WBA.

Напомним, что в этой весовой категории также выступает украинский боксер Александр Гвоздик, который владеет чемпионским поясом по версии WBC. Поэтому в будущем не исключен вариант с проведением объединительного боя между Гвоздиком и Биволом.

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