Непобедимый украинский боксер в блестящем стиле вернулся в ринг: опубликовано видео

Украинский боксер в полусреднем весе Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) одержал победу в бою с мексиканцем Мартином Анхелем Мартинесом (19-17-1, 12 KO). Поединок состоялся в США в рамках частного шоу Thompson Boxing Promotions "Ночь чемпионов" в Ориндже.

Шелестюк имел преимущество по ходу всего боя, который продлился восемь раундов, и одержал победу по очкам единогласным решением судей (80-71, 80-71, 80-71). Украинец дважды посылал оппонента в нокдаун, но досрочно завершить поединок так и не сумел.

Этот бой стал первым для Шелестюка за 19 месяцев. В последний раз он выходил в ринг 1 июля 2017 года. В том поединке Шелестюк нокаутом победил мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса. После этого 33-летний украинский боксер не выходил в ринг из-за проблем с промоутером.

Шелестюк является бронзовым призером Олимпийских игр-2012, а также владел титулами WBO NABO и WBA Inter-Continental.

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