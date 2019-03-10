Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования

10 марта в шведском Остерсунде пройдет четвертая гонка чемпионата мира по биатлону-2019 - гонка преследования среди женщин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женской гонки преследования чемпионата мира.

Начало гонки - в 14.45.

Плеер с видеотрансляцией гонки появится в новости за несколько минут до ее начала.

От Украины в гонке выступят три биатлонистки: Анастасия Меркушина стартует 28-й, Валентина Семеренко - 29-й, а Юлия Джима - 54-й.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2019: КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ГОНОК

Ранее "Апостроф" сообщал о результатах женского спринта на ЧМ в Остерсунде.