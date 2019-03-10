"Шахтер" уничтожил "Карпаты" в чемпионате Украины: видеообзор

Донецкий "Шахтер" разгромил львовские "Карпаты" в матче 21-го тура чемпионата Украины. Встреча прошла в Харькове и завершилась победой "горняков" со счетом 5:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Карпаты".

Дублем в составе "Шахтера" отметился Виктор Коваленко.

Отметим, что четыре гола "горняки" забили после стандартов - после розыгрышей углового и штрафного, а также дважды после прямых ударов со штрафного.

"Шахтер" набрал 54 очка и продолжает лидировать в УПЛ. "Карпаты" (20 очков) располагаются на девятом месте.

"Шахтер" - "Карпаты" - 5:0

Голы: Коваленко, 6, 64, Матвиенко, 34, Майкон, 44, Тайсон, 79

Шахтер: Пятов, Болбат, Матвиенко, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Майкон (Соломон, 69), Марлос (Маркос Антонио, 69), Тайсон, Коваленко (Фернандо, 76), Мораес

Карпаты: Пеньков, Сандохадзе, Ковтун, Мегремич, Мякушко (Бусько, 86), Йода, Толочко (Варгас, 75), Онгла, Ди Франко, Понде (Дебелко, 71), Гуцуляк

Удаление: Онгла, 77

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