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В России объявили о трансфере еще одного украинского футболиста

пятница, 01 февраля 2019, 09:58

Украинский защитник "Шахтера" Олег Данченко продолжит карьеру в красноярском "Енисее".

Об этом сообщил официальный сайт российского клуба.

Данченко перешел в "Енисей" на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона.

Отметим, что у защитника уже есть опыт выступления в России. В сезоне 2017-2018 он защищал цвета "Анжи".

В текущем сезоне Данченко провел за "Шахтер" 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. В сентябре защитник впервые получил вызов в сборную Украины, однако в футболке национальной команды не дебютировал.

Добавим, что "Енисей" после осенней части сезона является аутсайдером чемпионата России.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что известный украинский футболист жестко прокомментировал трансфер Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в российский "Зенит".

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