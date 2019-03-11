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Названо имя лучшего игрока 21-го тура чемпионата Украины

понедельник, 11 марта 2019, 13:50

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко признан лучшим игроком 21-го тура чемпионата Украины.

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

В 21-м туре "Шахтер" разгромил "Карпаты" со счетом 5:0, а Коваленко отметился дублем.

В борьбе за эту награду хавбек "Шахтера" опередил одноклубника Исмаили и полузащитника киевского "Динамо" Дениса Гармаша.

23-летний Коваленко является воспитанником "Шахтера". Всего он провел за клуб 148 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 24 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с "Шахтером" действует до лета 2020 года.

После 21 тура "Шахтер", набрав 54 очка, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч "горняки" проведут 16 марта на выезде с "Зарей".

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшим игроком по итогам 20-го тура УПЛ стал полузащитник "Зари" Александр Караваев.

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