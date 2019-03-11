Украинский биатлонист не сдержал слез во время исторического награждения: опубликовано видео

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный расчувствовался во время церемонии награждения после своей победы в гонке преследования на чемпионате мира в Остерсунде.

Во время звучания гимна Украины Пидручный, обуреваемый эмоциями, не смог сдержать слез радости.

Напомним, что Украина впервые в истории завоевала золотую медаль чемпионата мира по биатлону. Ранее лучшими достижениями в истории украинского биатлона были бронзовые медали Андрея Дериземли (2007), эстафетной команды (2011) и Сергея Семенова (2016).

27-летний Пидручный прошел дистанцию в 12,5 км за 31 минуту и 54 секунды. Украинец стартовал с четвертой позиции в 17 секундах от лидера. На огневых рубежах Пидручный допустил два промаха - оба в первой стрельбе лежа.

Ранее "Апостроф" публиковал слова Пидручного, который прокомментировал исторический успех на чемпионате мира.