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Украинский биатлонист прокомментировал исторический успех на чемпионате мира

воскресенье, 10 марта 2019, 21:07

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный пообщался с журналистами после своего исторического триумфа на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Остерсунде.

"Золото" чемпионата мира Пидручного стало первым в истории мужской сборной Украины.

"Я не могу поверить, что выиграл золотую медаль. Тем более не могу поверить, как я смог победить такого человека, как Йоханнес. Последний круг был сумасшедшим. Я выложился по максимуму, понимая, кто именно бежит сзади меня. Работа всей команды помогла мне выйти на пик формы к чемпионату мира. Я много болел во время сезона, но справился со всеми проблемами", - сказал он.

Также биатлонист отметил, что не знает, как эта победа отразится на его будущей жизни и на развитии биатлона в Украине.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сеть в восторге от исторической победы украинца на чемпионате мира по биатлону.

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