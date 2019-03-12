РУС. | УКР.

среда, 13 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.40
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

13 марта

00:25
Ювентус - Атлетико: видео голов
00:22
Жертва пропаганды: сети взорвало видео с юной россиянкой, мечтающей попасть в СССР
00:19
Манчестер Сити - Шальке: видео голов

12 марта

23:58
"Манчестер Сити" растоптал команду Коноплянки в 1/8 финала Лиги чемпионов: видеообзор
23:55
Наглый "герой парковки" устроил сюрприз киевлянам: фото
23:48
Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов: видеообзор
23:45
В Конгрессе США приняли важное решение по Крыму: Путин будет в бешенстве
23:28
В Конституционном суде ответили Раде по Томосу
23:26
Морозы вернулись: синоптик опубликовала свежий прогноз погоды
23:08
Мы находимся в конце цикла: Аваков дерзко высказался о "хотелках" кандидатов
23:05
В НАБУ отреагировали на новый скандал вокруг разворовывания армии
22:27
В Украине подготовили иск в Гаагу за войну на Донбассе: что известно
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Манчестер Сити" растоптал команду Коноплянки в 1/8 финала Лиги чемпионов: видеообзор

вторник, 12 марта 2019, 23:58
Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Английский "Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команда Александра Зинченко в ответном матче 1/8 финала уничтожила "Шальке" Евгения Коноплянки.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Шальке".

Счет в матче был открыт на 35-й минуте - пенальти за фол на Бернарду Силве "паненкой" реализовал Серхио Агуэро. Он же забил через три минуты, пробив от угла вратарской между ног вратарю. А на 42-й минуте "Ман Сити" забил третий мяч, причем при участии украинца Александра Зинченко - после классной передачи игрока сборной Украины отличился Лерой Сане.

Во втором тайме "Сити" отличился еще четыре раза - после передач Сане забивали Стерлинг, Бернарду Силва и Фил Фоден, а точку в матче поставил Габриэль Жезус. Отметим, что Зинченко во втором тайме сделал два предголевых паса.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ГОЛОВ

Эта победа не только вывела "Манчестер Сити" в четвертьфинал, но и стала рекордной для "горожан" в еврокубках. Настолько крупно "Сити" ранее еще не побеждал.

"Манчестер Сити" - "Шальке" - 7:0 (первый матч - 3:2)

Голы: Агуэро, 35 (с пенальти), 38, Сане, 42, Стерлинг, 57, Бернарду Силва, 71, Фоден, 78, Жезус, 84

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Данило, Ляпорт (Делф, 73), Зинченко, Гюндоган, Давид Сильва (Фоден, 64), Стерлинг, Сане, Бернарду Силва, Агуэро (Жезус, 64)

"Шальке": Ферманн, Брума, Стамбули, Сане, Очипка, Сердар, Бенталеб, Коноплянка, Маккенни (Мендиль, 74), Бургшталлер (Тойхерт, 79), Эмболо (Скржибски, 69)

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Первый тайм

Второй тайм

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бавария - Ливерпуль Онлайн-трансляция матча

Барселона - Лион Онлайн-трансляция матча

Ювентус - Атлетико - 3:0 Хроника матча, видео голов

Манчестер Сити - Шальке - 7:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: