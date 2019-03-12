"Манчестер Сити" растоптал команду Коноплянки в 1/8 финала Лиги чемпионов: видеообзор

Английский "Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команда Александра Зинченко в ответном матче 1/8 финала уничтожила "Шальке" Евгения Коноплянки.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Шальке".

Счет в матче был открыт на 35-й минуте - пенальти за фол на Бернарду Силве "паненкой" реализовал Серхио Агуэро. Он же забил через три минуты, пробив от угла вратарской между ног вратарю. А на 42-й минуте "Ман Сити" забил третий мяч, причем при участии украинца Александра Зинченко - после классной передачи игрока сборной Украины отличился Лерой Сане.

Во втором тайме "Сити" отличился еще четыре раза - после передач Сане забивали Стерлинг, Бернарду Силва и Фил Фоден, а точку в матче поставил Габриэль Жезус. Отметим, что Зинченко во втором тайме сделал два предголевых паса.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ГОЛОВ

Эта победа не только вывела "Манчестер Сити" в четвертьфинал, но и стала рекордной для "горожан" в еврокубках. Настолько крупно "Сити" ранее еще не побеждал.

"Манчестер Сити" - "Шальке" - 7:0 (первый матч - 3:2)

Голы: Агуэро, 35 (с пенальти), 38, Сане, 42, Стерлинг, 57, Бернарду Силва, 71, Фоден, 78, Жезус, 84

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Данило, Ляпорт (Делф, 73), Зинченко, Гюндоган, Давид Сильва (Фоден, 64), Стерлинг, Сане, Бернарду Силва, Агуэро (Жезус, 64)

"Шальке": Ферманн, Брума, Стамбули, Сане, Очипка, Сердар, Бенталеб, Коноплянка, Маккенни (Мендиль, 74), Бургшталлер (Тойхерт, 79), Эмболо (Скржибски, 69)

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Первый тайм

Второй тайм