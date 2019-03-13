Манчестер Сити - Шальке: видео голов

Английский "Манчестер Сити" уничтожил немецкий "Шальке" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. После победы в первой встрече со счетом 3:2 "горожане" во второй игре разгромили гельзенкирхенцев со счетом 7:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Шальке".

В составе победителей дубль оформил Серхио Агуэро, еще по разу отличились Лерой Сане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Фил Фоден и Габриэл Жезус. Сане также записал себе в актив три голевых передачи.

Отметим, что весь матч на поле провели украинцы Александр Зинченко и Евгений Коноплянка. Представитель "Ман Сити" записал на свой счет красивую голевую передачу, после которой отличился Сане. Кроме того, Зинченко поучаствовал еще в двух голевых атаках своей команды.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ОБЗОР МАТЧА

Эта победа стала для "Ман Сити" самой крупной в истории клуба в еврокубках.

"Манчестер Сити" - "Шальке" - 7:0 (первый матч - 3:2)

Голы: Агуэро, 35 (с пенальти), 38, Сане, 42, Стерлинг, 57, Бернарду Силва, 71, Фоден, 78, Жезус, 84

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