Звезда ММА Макгрегор влип в очередной громкий скандал: фото и видео

Звездный боец, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор был арестован в Майами, США.

Об этом сообщает ESPN.

Макгрегор оказался за решеткой после того, как разбил телефон фаната, который сфотографировал его возле отеля примерно в пять утра. По данным источников, боец ММА вырвал телефон из рук мужчины, после чего разбил его, а обломки забрал с собой.

Ирландский боец обвиняется в грабеже и хулиганстве. Он был задержан, уже когда находился у себя дома.

Макгрегор был арестован, но выпущен под залог после того, как заплатил 12,5 тысяч долларов залога. Представители бойца заявили, что он готов сотрудничать со следствием.

"Полиция Майами арестовала и выдвинула обвинения в грабеже и хулиганстве по отношению к Конору Магрегору", - сообщили в официальном аккаунте полиции Майами в Twitter, опубликовав также протокол ареста и фото бойца после задержания.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что российский боец Хабиб Нурмагомедов понес серьезное наказание за потасовку после боя с Макгрегором.