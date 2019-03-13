Где смотреть онлайн Бавария - Ливерпуль: расписание трансляций

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют немецкая "Бавария" и английский "Ливерпуль". Встреча пройдет 13 марта в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена". В первом матче команды сыграли вничью со счетом 0:0.

БАВАРИЯ - ЛИВЕРПУЛЬ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция матча "Бавария" - "Ливерпуль" запланирована на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 3".

БАВАРИЯ - ЛИВЕРПУЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что "Бавария" заняла первое место в группе Е, опередив "Аякс", "Бенфику" и АЕК. "Ливерпуль" финишировал на второй позиции в группе С, проведя встречи с ПСЖ, "Наполи" и "Црвеной Звездой".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Бавария" одержала важнейшую победу в чемпионате Германии.