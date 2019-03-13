В Украине состоится отборочный турнир необычного чемпионата мира

В Украине пройдет отборочный турнир чемпионата мира по запуску бумажных самолетиков. Организатором турнира является компания Red Bull.

Об этом сообщает Isport.

Желающие со всеми мира смогут принять участие в крупнейшем в мире соревновании по запуску бумажных самолетиков. Украинские отборочные турниры пройдут с 22 марта по 25 апреля в Днепре, Харькове, Киеве, Одессе и Львове. Победители будут участвовать в Мировом Финале Red Bull Paper Wings, который состоится в Австрии в мае.

К участию в соревнованиях допускаются только бумажные самолетики, сложенные из листа бумаги формата А, без каких-либо двигателей и топлива. Победители будут определены в трех категориях: время полета, расстояние и креативный пилотаж.