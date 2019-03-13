Звездный новичок "Динамо" успешно прооперирован в Барселоне: опубликовано фото

Испанский нападающий киевского "Динамо" Фран Соль перенес операцию на травмированном плече.

Об этом сообщил футболист в своем Instagram.

"Операция прошла вчера, как и планировалось. Я начинаю восстановление с сегодняшнего дня, чтобы как можно скорее вернуться на футбольное поле. Это не лучший день, чтобы провести день рождения, хе-хе, но это то, что есть ... Спасибо всем за поддержку! Давай "Динамо", нет ничего невозможного в футболе! Это я про "Челси", - написал Соль.

Операция состоялась в Барселоне и прошла успешно.

Напомним, 26-летний Соль перешел в "Динамо" за "Виллем II" за 3,5 миллиона евро в январе. Нападающий успел сыграть за киевлян в четырех матчах и забить два гола. Из-за этой травмы форвард пропустит остаток нынешнего сезона.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" по пенальти вылетело из юношеской Лиги чемпионов.