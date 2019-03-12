Динамо по пенальти вылетело из юношеской Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" прекратило борьбу в юношеской Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала турнира киевляне уступили немецкому "Хоффенхайму" в серии пенальти - 2:4. Основное время встречи, которая проходила в Германии, завершилось вничью 0:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Хоффенхайм" - "Динамо".

Матч в Германии проходил не на самых высоких скоростях, а первый удар в створ был зафиксирован лишь по истечению часа игры. При этом во второй половине встречи Попов имел лучшую возможность "Динамо", когда попал в перекладину после розыгрыша стандарта.

Немецкий клуб также имел свой шанс, однако команду спас Моргун.

В серии пенальти немцы не допустили ни одного промаха, в то время как Виварченко и Завгородний не смогли переиграть голкипера "Хоффенхайма".

В четвертьфинале немцы сыграют против мадридского "Реала".

Хоффенхайм (U-19) –– Динамо (U-19) — 0:0 (4:2, по пенальти)

Динамо: Моргун, Скорко, Попов, Биловар, Вивчаренко, Билошевский, Булеца, Надольский (Ващишин, 73, Волошин, 85), Цитаишвили,Шулянский (Завгородний, 89),Супряга.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в рамках 21-го тура чемпионата Украины состоялось киевское дерби - "Динамо" принимало "Арсенал-Киев" и одержало разгромную победу.