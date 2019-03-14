Собираюсь надрать задницу: Ломаченко сделал важное заявление о своих ближайших планах

Украинский боксер Василий Ломаченко (13-1, 9 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя с британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО), а также рассказал о своих дальнейших планах.

Слова Ломаченко приводит Boxing Empire.

"Кролла является обязательным претендентом на титул. Он обладает особым стилем защиты и давления на соперника. Думаю, что этот бой понравится фанатам. Я по-разному выстраиваю подготовку и стратегию к каждому сопернику.

После боя с Кроллой я намерен объединить все пояса в легком весе. Затем собираюсь надрать задницу Джервонте Дэвису, а также всем остальным разговорчивым ребятам", - сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко - Кролла пройдет 12 апреля на арене "Стэйплс-центр" в Лос-Анджелесе. На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO, которые принадлежат Ломаченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер вышел на первое место в мире в престижном рейтинге.