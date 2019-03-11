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Украинский боксер вышел на первое место в мире в престижном рейтинге: опубликовано фото

понедельник, 11 марта 2019, 14:30

Украинский боксер Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) вышел на первое место в рейтинге лучших полутяжеловесов мира от авторитетного ресурса Boxrec.

Об этом сообщает сайт Boxrec.

В честь этого события Гвоздик опубликовал в своем Instagram фотографию в футболке с надписью "Boxrec.com, я номер 1".

Гвоздик, являющийся чемпионом мира по версии WBC, занимает первое место, набрав 168 очков. Ближайшими конкурентами украинца являются россияне Дмитрий Бивол, недавно защитивший титул чемпиона мира по версии WBA, а также Сергей Ковалев, имеющие в активе по 159 очков.

Напомним, что 30 марта Гвоздик проведет первую в карьере защиту чемпионского титула в бою с французом Дуду Нгумбу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что непобедимый украинский боксер в блестящем стиле вернулся в ринг.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Гвоздик, бокс

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