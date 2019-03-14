Украинские биатлонисты финишировали в первой пятерке в одиночной эстафете чемпионата мира

Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный заняли пятое место в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в шведском Остерсунде.

Украинская пара допустила пять промахов, но обошлась без штрафных кругов, и прошла дистанцию за 36 минут 24 секунды, проиграв победителю 41 секунду. Первое место заняли норвежцы Марте Рейселанд и Йоханнес Бе. Вторыми стали итальянские спортсмены Доротея Вирер и Лукас Хофер. В тройку призеров также вошли представители Швеции Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон.

1. Марте Рейселанд/Йоханнес Бе (Норвегия) — 35.43,2 (0+6).

2. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) — +13,4 (0+5).

3. Ханна Эберг/Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +20,0 (0+8).

...

5. Анастасия Меркушина/Дмитрий Пидручный (Украина) — +41,5 (0+5).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинец Пидручный сенсационно выиграл золотую медаль чемпионата мира по биатлону.