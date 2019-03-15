Это наш уровень: эксперты - о позоре "Динамо" в Лиге Европы

Футбольные специалисты поделились мнением о разгромном поражении "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Челси" (0:5).

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко выразил мнение, что "Динамо" не сделало выводов после разгрома в первой игре с "Челси" (0:3):

"0:5. Мой вывод, что никаких выводов после первой игры не сделали. К сожалению, это наш уровень футбола, помноженный на бесхарактерность, тактические промахи. Больно", - написал Левченко в Twitter.

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык считает, что такое поражение надолго отпугнет киевских болельщиков:

"Мне интересно, когда на "Динамо" теперь придет полный стадион? И будет ли вообще это когда-то... Одно точно могу сказать, те, кто сегодня пришли вживую посмотреть "Динамо", еще долго не будут иметь желание прийти на стадион!", - написал Цыганык в Twitter.

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Экс-игрок "Динамо" Олег Саленко предложил оштрафовать игроков "Динамо":

"Отойти от разгрома не сложно. Меня тревожит другой момент: футболисты есть - но у них нет характера. Защита проиграла все, что можно. Как показала практика, "бело-синим" срочно нужно искать еще одного нападающего, да и защитника тоже. Эта игра продемонстрировала все недостатки "Динамо". Теперь у Александра Хацкевича появилось еще больше вопросов, как и что делать. Но это они уже будут решать с руководством. Я бы ввел штрафы для футболистов за бездарную игру.

Самая главная причина такого поражения - это слабый уровень местного отечественного чемпионата. "Арсеналу-Киев" забили до перерыва четыре мяча, а во втором тайме уже никто не хотел играть. Только внутренняя конкуренция повысит наш уровень в Европе. Но я скажу, что и с психологией у киевлян проблемы, ведь было видно, что после пропущенного мяча динамовцы сдались", - цитирует Саленко "Команда №1".

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев отметил, что "Челси" - команда совершенно другого уровня:

"Несравнимый уровень. Просто одна команда была по всем параметрам сильнее другой. Речь идет о мастерстве. Это знаете, как в боксе, когда тяжеловес выходит против противника среднего веса. И ты хоть мотивируй последнего, хоть нет, все равно проиграешь. Нечем крыть... Динамовцы даже не смогли элементарно перебегать гостей. Вспомните показательный эпизод, когда забивался пятый гол - Кендзера так и не сумел догнать Хадсона-Одои. Впрочем, преимущество в каком-то одном компоненте вряд ли спасло бы "Динамо" в таком поединке", - приводит слова Шелаева Footboom.com.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что известный министр резко высказался о матче "Динамо" - "Челси".