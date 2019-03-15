Хуже политики: известный министр резко высказался о матче Динамо - Челси

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался о разгромном поражении "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Челси".

ДИНАМО - ЧЕЛСИ: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ГОЛОВ

Своими эмоциями после поражения Климкин поделился в Twitter.

"Иногда футбол даже грустнее, чем наша политика. Сегодня как раз такой день", - написал Климкин после матча.

Напомним, "Динамо" потерпело поражение со счетом 0:5 и вылетело из Лиги Европы (в первом матче киевляне также проиграли - 0:3). Это поражение стало для киевлян самым крупным домашним в еврокубковой истории клуба.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что лидер "Динамо" Виктор Цыганков извинился за поражение от "Челси".