РУС. | УКР.

пятница, 15 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

15 марта

12:26
В Киеве врачу плеснули в лицо опасным веществом: первые подробности ЧП
12:22
"Роттердам плюс" критикуют те, кто ничего не понимает в угольной отрасли - угольный профсоюз
12:15
​Как рост пенсий и компенсация субсидий ударят по гривне: появился прогноз
12:13
Не заслуживаем полного стадиона: лидер "Динамо" извинился за позор в Лиге Европы
12:12
Умер известный украинский режиссер, отмеченный премиями в Европе
12:04
Кличка "Кира": в сети показали фото девушки-боевика, ликвидированной на Донбассе
11:55
Выглядит изможденной и больной: Джоли обеспокоила поклонников
11:44
Точность и мощь: появилось яркое видео учений украинских военных в Азовском море
11:40
В конфликте с экс-дилером поставлена точка: заявление Генпредставительства Mercedes-Benz в Украине
11:21
Суркис, бери пример: в немецком клубе приняли радикальное решение после позора в Лиге чемпионов
11:12
Бойко пообещал в случае победы на выборах вернуть доступную медицину и образование
11:09
Мировая звезда из Италии отреагировала на включение в "черный список" Украины: в МИД сделали предложение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не заслуживаем полного стадиона: лидер "Динамо" извинился за позор в Лиге Европы

пятница, 15 марта 2019, 12:13

Один из лидеров киевского "Динамо" Виктор Цыганков извинился за разгромное поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Челси".

Слова Цыганкова приводят официальные сайты "Динамо" и УЕФА.

"Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам, которые пришли сегодня на стадион, они были просто фантастическими и создали непередаваемую атмосферу на трибунах. Пожалуй, мы пока их не заслуживаем, так же, как не заслуживаем полного стадиона. Очень больно что-то говорить по поводу результата и игры. Еще раз спасибо болельщикам", - сказал Цыганков.

"Это была такая игра и такой счет, что вряд ли есть смысл давать какие-либо комментарии. Хочется только извиниться перед нашими болельщиками, которые заполнили стадион и поддерживали команду. Спасибо им большое!", - также отметил футболист "Динамо".

Напомним, "Динамо" проиграло "Челси" со счетом 0:5. Это поражение стало для киевлян самым крупным домашним поражением в еврокубках на своем поле.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что поражение "Динамо" прокомментировал главный тренер команды Александр Хацкевич.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Динамо - Челси - 0:5 Хроника матча, видео голов

Вильярреал - Зенит - 2:1 Хроника матча

Краснодар - Валенсия - 1:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: