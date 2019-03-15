Не заслуживаем полного стадиона: лидер "Динамо" извинился за позор в Лиге Европы

Один из лидеров киевского "Динамо" Виктор Цыганков извинился за разгромное поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Челси".

Слова Цыганкова приводят официальные сайты "Динамо" и УЕФА.

"Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам, которые пришли сегодня на стадион, они были просто фантастическими и создали непередаваемую атмосферу на трибунах. Пожалуй, мы пока их не заслуживаем, так же, как не заслуживаем полного стадиона. Очень больно что-то говорить по поводу результата и игры. Еще раз спасибо болельщикам", - сказал Цыганков.

"Это была такая игра и такой счет, что вряд ли есть смысл давать какие-либо комментарии. Хочется только извиниться перед нашими болельщиками, которые заполнили стадион и поддерживали команду. Спасибо им большое!", - также отметил футболист "Динамо".

Напомним, "Динамо" проиграло "Челси" со счетом 0:5. Это поражение стало для киевлян самым крупным домашним поражением в еврокубках на своем поле.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что поражение "Динамо" прокомментировал главный тренер команды Александр Хацкевич.