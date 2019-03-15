К Лиге чемпионов не готовы: Хацкевич нашел странные оправдания разгрому от "Челси"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал разгромное поражение от "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

ДИНАМО - ЧЕЛСИ: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ГОЛОВ

Слова Хацкевича приводит dynamo.kiev.ua.

"Если взять в общем: мы провели в Лиге Европы 12 матчей. Это неоценимый опыт для нашей команды. Даже из таких неприятных поражений нужно извлекать позитивные моменты. Эта команда - именно уровня чемпионов. Пока мы выступали в групповом раунде Лиги Европы и играли с командами нашего уровня, мы добивались результата. Вышли в плей-офф. Но это совершенно другой уровень, и нужно иметь смелость сказать, что на сегодняшний день для Лиги чемпионов команда еще не готова.

Как только нам попалась команда уровня Лиги чемпионов, то сразу стала видна большая разница с соперником в классе как индивидуальном, так и командном. Разница во всем. Я поблагодарил ребят за эти 12 матчей. Они в этих поединках приобрели неоценимый опыт. В нашем чемпионате из наших футболистов делают звезд. Ребята все понимают, но все-таки читают подобные вещи, и это имеет свое воздействие.

Конечно, нам в какой-то мере не хватило человеческого ресурса - если бы не травмы и дисквалификации, мы бы могли добиться лучшего. Но из того, что имеем, лучшего ничего нет...", - отметил Хацкевич.

ДИНАМО - ЧЕЛСИ: ЯРКИЕ ФОТО МАТЧА

Тренер также добавил, что причина поражения "в уровне соперника".

"Были у Гармаша шансы забить голы? Гармаш забил два мяча, но, к сожалению, в обоих случаях он это сделал из офсайда", - сказал Хацкевич.

"Готов ли я дальше работать с командой? Этот вопрос я здесь точно обсуждать с вами не буду", - подытожил тренер "Динамо".

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в сети высмеяли поражение "Динамо" от "Челси".