Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала главного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.
"Апостроф" провел онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.
В борьбе за трофей осталось восемь клубов, которые разбиты на четыре пары.
Результаты жеребьевки 1/4 финала:
"Аякс" (Нидерланды) - "Ювентус" (Италия)
"Ливерпуль" (Англия) - "Порто" (Португалия)
"Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Также прошла жеребьевка полуфинальных пар. Ее результаты таковы:
Победитель пары "Тоттенхэм Хотспур" (Англия)/"Манчестер Сити" (Англия) - победитель пары "Аякс" (Нидерланды)/"Ювентус" (Италия)
Победитель пары "Барселона" (Испания)/"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Ливерпуль" (Англия)/"Порто" (Англия)
Первые четвертьфинальные матчи пройдут 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. Полуфиналы запланированы на 30 апреля, 1, 7 и 8 мая. Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".
СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР