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Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
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Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

пятница, 15 марта 2019, 13:12

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала главного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

В борьбе за трофей осталось восемь клубов, которые разбиты на четыре пары.

Результаты жеребьевки 1/4 финала:

"Аякс" (Нидерланды) - "Ювентус" (Италия)

"Ливерпуль" (Англия) - "Порто" (Португалия)

"Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Также прошла жеребьевка полуфинальных пар. Ее результаты таковы:

Победитель пары "Тоттенхэм Хотспур" (Англия)/"Манчестер Сити" (Англия) - победитель пары "Аякс" (Нидерланды)/"Ювентус" (Италия)

Победитель пары "Барселона" (Испания)/"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Ливерпуль" (Англия)/"Порто" (Англия)

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. Полуфиналы запланированы на 30 апреля, 1, 7 и 8 мая. Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

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