Ушел домой я плакать: лучший боксер мира спел песню о провале "Динамо"

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) спел песню, посвященную поражению киевского "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Челси".

Видео с песней Усик опубликовал в своем Instagram.

"Вчера ходил я на футбол, чтоб поддержать своих ребяток.

Увидел пять я в угол свой, - ушел домой я плакать.

Какая боль, какая боль, Челси - Динамо Киев — 5:0", - спел Усик.

Напомним, что Усик является давним поклонником "Динамо".

По итогам прошлого года 32-летний Усик был признан лучшим боксером мира по версии ESPN.

Ранее "Апостроф" публиковал мнение экспертов об игре "Динамо" в матче с "Челси".