Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской эстафеты

В рамках чемпионата мира по биатлону в шведском Остерсунде 16 марта состоится женская эстафета.
Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женской эстафеты чемпионата мира-2019.
Начало гонки - в 14.15.
Плеер с видеотрансляцией гонки появится в этой новости за несколько минут до ее начала.
За сборную Украины в эстафете выступят Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима и Валя Семеренко.
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Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинские биатлонисты финишировали в топ-5 в смешанной эстафеты чемпионата мира.