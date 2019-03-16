Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской эстафеты

В рамках чемпионата мира по биатлону в шведском Остерсунде 16 марта состоится женская эстафета.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женской эстафеты чемпионата мира-2019.

Начало гонки - в 14.15.

Плеер с видеотрансляцией гонки появится в этой новости за несколько минут до ее начала.

За сборную Украины в эстафете выступят Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима и Валя Семеренко.

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Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинские биатлонисты финишировали в топ-5 в смешанной эстафеты чемпионата мира.