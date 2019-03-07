Чемпионат мира по биатлону 2019: календарь и результаты всех гонок

С 7 по 17 марта в шведском Остерсунде пройдет чемпионат мира-2019 по биатлону.
За десять дней будут разыграны медали в 12-ти гонках - восьми личных и четырех эстафетах.
Сборная Украины представлена в Остерсунде следующими спортсменами:
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Виталий Труш
Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Журавок.
Чемпионат стартует смешанной эстафетой, которая пройдет 7 марта.
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ
Остерсунд, Швеция
Четверг, 7 марта
17:30 Смешанная эстафета
Пятница, 8 марта
17:15 Спринт 7.5 км, Женщины
Суббота, 9 марта
17:30 Спринт 10 км, Мужчины
Воскресенье, 10 марта
14:45 Гонка преследования 10 км, Женщины
17:30 Гонка преследования 12.5 км, Мужчины
Вторник, 12 марта
16:30 Индивидуальная гонка 15 км, Женщины
Среда, 13 марта
17:10 Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины
Четверг, 14 марта
17:10 Одиночная смешанная эстафета
Суббота, 16 марта
14:15 Эстафета 4х6 км, Женщины
17:30 Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
Воскресенье, 17 марта
14:15 Масс-старт 12.5 км, Женщины
18:00 Масс-старт 15 км, Мужчины