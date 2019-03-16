Заря - Шахтер Онлайн видео трансляция матча

16 марта в матче 22-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" сыграет с донецким "Шахтером". Встреча состоится в Харькове на стадионе "Славутич-Арена".

Смотрите на "Апострофе" видеотрансляцию матча "Заря" - "Шахтер".

Начало встречи в 17:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

После 21 тура "Шахтер", набрав 54 очка, лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Заря" находится на четвертой позиции, имея в активе 32 очка.

Главный арбитр - Виталий Романов.

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