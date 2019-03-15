Большая разница в классе: футбольный эксперт дал прогноз на исход чемпионской гонки в украинской Премьер-лиге

Футбольный комментатор Андрей Столярчук считает, что у киевского "Динамо" немного шансов составить конкуренцию донецкому "Шахтеру" в борьбе за золотые медали чемпионата Украины в нынешнем сезоне.

Об этом Столярчук сказал в интервью "Апострофу".

"Я считаю, что шансов у "Динамо" нет. Разница в очках не так велика, но (между командами) большая разница в классе. Мне кажется, что, к сожалению, шансов у "Динамо" побороться за чемпионство очень мало - скорее нужно думать о сохранении второго места", - сказал Столярчук.

После 21 тура "Шахтер", набрав 54 очка, лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Динамо" занимает вторую позицию, имея в активе 47 очков.

Более детально читайте на "Апострофе": у "Динамо" есть будущее с одним "но" - футбольный эксперт.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" потерпело крупнейшее поражение от "Челси" и вылетело из Лиги Европы.