Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской эстафеты

16 марта в шведском Остерсунде в рамках чемпионата мира по биатлону состоится мужская эстафета.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской эстафеты чемпионата мира-2019.

Начало гонки - в 17.30.

Плеер с видеотрансляцией гонки появится в этой новости за несколько минут до ее начала.

Украину в гонке представят Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко. Первым на старт выйдет Прима, затем на лыжню выйдут Семенов, Тищенко и Ткаленко.

Чемпион мира в гонке преследования Дмитрий Пидручный пропустит эстафету, так как в воскресенье, 17 марта, он примет участие в масс-старте.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2019: КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ГОНОК

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Пидручный занял четвертое место в спринтерской гонке чемпионата мира.