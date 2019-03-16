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"Шахтер" выиграл битву тура в чемпионате Украины: видеообзор

суббота, 16 марта 2019, 19:16
Фото: ФК Шахтер

В центральном матче 22-го тура чемпионата Украины "Заря" принимала "Шахтер". Встреча завершилась минимальной победой "горняков".

Три очка "Шахтеру" принес Жуниор Мораес, который в середине первого тайма замкнул подачу с правого фланга в исполнении Сергея Болбата.

"Шахтер" после этого матча набрал 57 очков и завершил первый этап чемпионата Украины на первой строчке в турнирной таблице. У "Зари" - 32 очка и четвертая позиция.

"Заря" - "Шахтер" - 0:1

Гол: Мораес, 25

"Заря": Филипе, Литвин, Хомченовский (Будковский, 46), Вернидуб, Тимчик, Караваев, Кабаев (Лунев, 67), Громов (Леднев, 77), Силас, Чеберко, Арвеладзе.

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Патрик (Малышев, 83), Тайсон, Марлос (Соломон, 90+3), Коваленко, Мораес (Тотовицкий, 90).

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что футбольный эксперт дал прогноз на исход чемпионской гонки в украинской Премьер-лиге.

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