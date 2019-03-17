Милан - Интер Онлайн-трансляция матча

В рамках 28-го тура чемпионата Италии 17 марта пройдет миланское дерби - "Милан" будет принимать "Интер".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Милан" - "Интер".

Начало встречи - в 21.30.

Миланские клубы являются соседями по турнирной таблице Серии А. "Милан" набрал 51 очко и располагается на третьей строчке, а у "Интера" - 50 очков и четвертая позиция.

Матч этих команд в первом круге завершился победой "Интера" со счетом 1:0. В целом же в рамках чемпионата Италии команды встречались 173 раза. "Милан" выиграл 53 матча, "Интер" - 65, еще 55 поединков завершились вничью.

Букмекеры считают "Милан" фаворитом матча. На победу "россонери" дается коэффициент 2,45, на ничью - 3,20, а на победу "Интера" - 3,15.