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Где смотреть онлайн Милан - Интер: расписание трансляций

суббота, 16 марта 2019, 14:44

17 марта в рамках 28-го тура чемпионата Италии состоится миланское дерби - "Милан" будет принимать "Интер".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Милан" - "Интер".

Начало встречи - в 21.30.

Прямую трансляцию этого матча можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Также трансляция будет доступна на российском телеканале "Матч ТВ".

"Милан" и "Интер" являются соседями по турнирной таблице чемпионата Италии. "Милан" набрал 51 очко и занимает третье место, а у "Интера" - 50 очков и четвертая строчка.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Интер" вылетел из Лиги Европы.

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