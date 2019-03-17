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Португалия - Украина: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

воскресенье, 17 марта 2019, 17:21

Сборная Украины стартует в квалификации на Евро-2020 выездным матчем против действующих чемпионов Европы сборной Португалии. Встреча пройдет 22 марта.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Украина.

Букмекеры считают украинскую сборную аутсайдером этого поединка. На победу "желто-синих" дается коэффициент 7,50, тогда как на успех Португалии - 1,44. Ничья оценивается коэффициентом 3,80.

Отметим, что Украина и Португалия ранее встречались только в 1996 году, когда обменялись домашними победами в квалификации на чемпионат мира-1998 (2:1 в Украине и 1:0 в Португалии).

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что сборная Португалии огласила состав на матч против Украины.

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