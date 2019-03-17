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​Украинский биатлонист не сумел сотворить еще одну сенсацию на чемпионате мира

воскресенье, 17 марта 2019, 18:04

Украинец Дмитрий Пидручный, который стал чемпионом мира в гонке преследования, не сумел выиграть медаль в заключительной гонке мирового первенства в Остерсунде.

В масс-старте Пидручный пришел к финишу на десятом месте, уступив лидеру 48 секунд.

По ходу гонки украинец допустил три промаха. Ключевыми стали два штрафных круга на последнем огневом рубеже, после которых Пидручный потерял шансы побороться за медаль.

Победу в масс-старте одержал итальянец Доминик Виндиш, вторым стал француз Антонен Гигонна, а третьим - австриец Юлиан Эберхард.

1. Доминик Виндиш (Италия) (1+1+1+0) 40:54,1
2. Антонен Гигонна (Франция) (2+0+0+1) +22,8
3. Юлиан Эберхард (Австрия) (0+0+3+1) +23,3
10. Дмитрий Пидручный (Украина) (0+0+1+2) +48,2

Таким образом, Украина завершила чемпионат мира-2019 с двумя медалями: "золотом" Пидручного и "бронзой" женской сборной в эстафете.

Ранее "Апостроф" также сообщал о результатах женского масс-старта на ЧМ-2019.

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