Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского масс-старта

17 марта в рамках чемпионата мира по биатлону в шведском Остерсунде пройдет гонка с массовым стартом среди женщин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женского масс-старта чемпионата мира.

Начало гонки - в 14.15.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен за несколько минут до ее начала.

Эта гонка станет последним женским стартом ЧМ-2019.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2019: КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ГОНОК

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что женская сборная Украины завоевала бронзовую медаль в эстафете чемпионата мира.