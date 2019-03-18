Новый бразилец для сборной Украины: появилась странная реакция Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что он ничего не знал о получении украинского гражданства бразильским нападающим "Шахтера" Жуниором Мораесом.

Слова Шевченко приводит Football.ua.

"Это для меня тоже новость. Сегодня прочитал. После тренировки поговорим с клубом "Шахтер", и если он действительно получил паспорт, то посмотрим. Если это так, то мы будем его рассматривать. Сегодня примем решение", - сказал Шевченко.

Напомним, что 31-летний Мораес получил украинский паспорт указом президента Украины Петро Порошенко. Форвард выступает за украинские клубы с 2012 года.

В нынешнем сезоне Мораес провел 31 матч, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футбольные эксперты разделились во мнениях в вопросе о натурализации Мораеса.