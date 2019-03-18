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Надо своих воспитывать: футбольные эксперты - о натурализации нападающего "Шахтера"

понедельник, 18 марта 2019, 16:12

Футбольные эксперты прокомментировали натурализацию нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса, который получил украинское гражданство и сможет выступать за сборную Украины.

Мнения специалистов по данному вопросу разделились.

Экс-полузащитник сборной Украины Эдуард Цихмейструк считает, что для перспективы сборной Украины нужно воспитывать своих игроков:

"Я за то, чтобы в сборной Украины по возможности играли свои футболисты. Я не думаю, что Роман Яремчук будет хуже. Он себя нормально чувствует в европейском чемпионате. Смотря какая цель преследуется. Если сиюминутная, сейчас надо и все, то тогда да, но если мы хотим перспективу, то надо своих воспитывать", - сказал Цихмейструк в эфире программы "Профутбол".

Экс-защитник сборной Украины Богдан Шершун отметил, что на натурализацию можно смотреть по-разному:

"На эту ситуацию можно посмотреть по-разному. Он может забрать место в сборной у украинского футболиста, но, считаю, что он бы помог национальной команде", - сказал Шершун в эфире программы "Профутбол".

Глава комитетов национальных сборных ФФУ, тренер Мирон Маркевич подчеркнул, что нормально относится к натурализации.

"Как я отношусь к его натурализации? Абсолютно нормально. Парень хочет играть за сборную, в чем вопрос? Тем более, что в атаке у нас есть проблемы", - сказал Маркевич сайту Tribuna.com.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинское гражданство намерен получить аргентинский нападающий Густаво Бланко-Лещук, права на которого принадлежат "Шахтеру".

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