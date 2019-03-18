Суркис удивил решением по главному тренеру "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис решил не увольнять главного тренера команды Александра Хацкевича после разгромного поражения киевлян в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с "Челси" (0:5).

Слова Суркиса приводит dynamo.kiev.ua.

"Была ли мысль об отставке Хацкевича? Я не обсуждаю пока этот момент. Хацкевич работает. Я надеюсь, что игроки и тренеры сделают из этого поражения выводы", - сказал Суркис.

"Состоялся ли какой-то разговор по итогам евросезона? Я ни с кем не разговаривал. Сейчас будет перерыв - будем разговаривать", - также отметил президент "Динамо".

"Вылететь от такой команды - не грех. Но проигрывать с таким счетом и так беззубо в Киеве при полном стадионе, то спасибо нашим болельщикам, что они не освистали нашу команду, они в долгу перед ними. Не думаю, что скоро соберется полный стадион. Мое впечатление, что каждый должен сделать вывод из этого поражения. Если они хотят играть в настоящий большой футбол", - добавил Суркис.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинский чемпион мира Александр Усик спел песню о разгромном поражении "Динамо".