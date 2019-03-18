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Возьму палку и буду гнать: Усик откровенно рассказал, что может сделать для церкви

понедельник, 18 марта 2019, 21:35

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) заявил, что он готов в любой момент защищать церковь.

Об этом Усик рассказал в интервью Макси-ТВ.

"Если это понадобится, то я буду ее защищать. Это дом мой. Если Церковь тебе не Мать, то Бог – не Отец. Если кто-то придет и будет бранить монаха, который молится за меня, или еще что-то, какое он имеет право? Я возьму палку и буду гнать его палкой из дома своего. Боженька этого не допустит, все у нас будет слава Богу, а эти гонения, наоборот, только укрепят веру людей и между собой объединят людей. А тот, кто делает это, кто поджигает, тот и сгорит", – сказал Усик.

Напомним, что 32-летний Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и владеет поясами по версиям WBA, WBO, WBC и IBF. Свой последний бой он провел 10 ноября прошлого боя с британцем Тони Беллью и одержал победу нокаутом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик спел песню о провале "Динамо" в Лиге Европы.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Усик, церковь

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