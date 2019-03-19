Футбольный эксперт жестко раскритиковал Шевченко из-за нового бразильского украинца

Известный журналист Кирилл Крыжановский подверг критике главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, который не знал о получении украинского гражданства форвардом "Шахтера" Жуниором Мораесом.

Об этом Крыжановский написал на своей странице в Facebook.

"О том, что Мораес получил гражданство: ФФУ - знала, "Шахтер" - знал, донецкий телефюрер - знал, болельщики - знали, журналисты - знали, главный тренер сборной Украины - не знал. Шева из футбольной глыбы так быстро превратился в придворного скомороха, что уже не только не смешно, а просто по барабану", - написал журналист.

"Шева обедал с Мораесом в ресторане "Веранда" еще месяц назад. Конечно все знал... Просто зачем нам 32-летний и абсолютно беспринципный футболист? Не понимаю", - написал один из пользователей в комментариях.

"Не просто обедал, а еще и был в курсе, что в процессе участвует ФФУ, чтобы успеть к первому отборочному матчу Евро-2020. А теперь строит из себя непонятно кого", - ответил ему Крыжановский.

Напомним, что 31-летний Мораес выступает в Украине с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футбольные эксперты разделились во мнениях в вопросе о натурализации Мораеса.