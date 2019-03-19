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Кличко удвоили гигантскую сумму за возвращение в ринг

вторник, 19 марта 2019, 16:20

Стриминговая компания DAZN продолжает уговаривать украинского боксера Владимира Кличко (64-5, 54 КО) вернуться в ринг.

Изначально трансляторы предлагали украинцу 40 миллионов долларов, а теперь увеличили сумму гонорара до 80 миллионов. Кроме того, Кличко обещают процент от продажи телеправ и билетов.

За это Кличко должен провести три супербоя: против боксера из топ-10 мирового рейтинга в Германии, чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IFB Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) и экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри (27-1-0, 19 КО).

DAZN намерен получить ответ от Кличко до марта, чтобы иметь необходимое количество времени на организацию поединков. Первый бой может состояться 25 мая или 1 июня.

Напомним, что 42-летний Кличко завершил карьеру в августе 2017 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный боксер оценил перспективы возможного возвращения Кличко в ринг.

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